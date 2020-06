List Edyty Górniak został odczytany na PROTEŚCIE ANTYSZCZEPIONKOWCÓW: "Nie wyrażam zgody na przymusowe zaszczepienie MNIE I SYNA"

Tak się jednak stało i wygląda na to, że żadna ilość próśb o powstrzymanie się przed wypowiadaniem na tematy, o których nie ma się zielonego pojęcia, nie jest w stanie powstrzymać Edyty. Co więcej, wokalistka postanowiła najwyraźniej pójść za ciosem i skutecznie wypromować się na największą gwiazdę ruchu antyszczepionkowego. Dobrze jej to póki co idzie. Na niedzielnym "Międzynarodowym proteście przeciwko przymusowi szczepień" (w którym wzięło udział 1000 osób) odczytany został list Górniak do społeczności "stopnop".