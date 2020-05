Katarzyna Bosacka uderza w Edytę Górniak: "Ona może się wypowiadać w kwestiach muzycznych, ale nie MEDYCZNYCH"

Rzetelny 6 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

To niech sie szczepi. Kazda szczepionka niesie ryzyko powiklan, a potem lekarze nie chca sie przyznac ze to po szczepionce. Jesli panstwo wprowadzi fundusz na pomoc dzieciom poszkodowanym przez szczepionki to moga kazac sie szczepic. Obecnie jesli sa powiklania wszyscy umywana rece a rodzic zostaje sam. Co do odry to nieprawda ze statystyki wzrosly. Wiekszosc zachorowan to byly jednostki z ukrainy. Zanim sie mowi o tendencji trzeba rzetelnie miec analize statystyk. To manipuliwanie informacjami w mediach i sianie paniki celowe by zwiekszac sprzedaz.