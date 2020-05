Karolina Korwin Piotrowska ostro o wypowiedziach "koronasceptycznych" celebrytów: "Jakaś telewizja powinna zrobić o tym show. Mam tytuł: JAK ONI PIE*DOLĄ"

Tak. To straszne. Doprowadziliśmy do tego, że w sprawach tak ważnych, jak życie i zdrowie, "wyroczniami", osobami, które pyta się na poważnie o zdanie, są piosenkarki, kucharki, celebryci, aktorki. No dramat. To jest upadek świata i dowód na to, że żyjemy w czasach triumfu głupoty nad rozumem. Idiokracja pełną gębą - pisze poirytowana Karolina i proponuje: