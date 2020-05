Zdesperowana Viola Kołakowska podburza celebrytów do protestu: "Wszystko, co mieliście, straciliście. JUŻ NIE WRÓCIMY DO TEGO ŚWIATA"

Jeżeli w ciągu tygodnia stanowisko rządu się nie zmieni i nie wykonają oni jakichś konkretnych ruchów w stosunku do przedsiębiorców, ale i wszystkich innych osób, to wszyscy powinniśmy wyjść na ulice. Mam cichą nadzieję i apel do artystów. Nie wiem, dlaczego siedzicie cicho w swoich ogródkach, w swoich mieszkaniach czy domach i udajecie, że nic się nie dzieje. Na Instagramie ciągle pokazujecie swój wizerunek i nic poza tym. Zdaję sobie sprawę z tego, że boicie się tego, że pilnujecie tych swoich krzeseł, ale one już stoją na czterech nogach, ale na jednej chyboczącej się nóżce. To nie jest tak, że ja nie mam obaw. Każdy normalny człowiek ma obawy. Ale o co się boicie? Że podpadniecie? Komu? Bo my nic nie mamy, wszystko, co mieliście, straciliście. Już nie wrócimy do tamtego świata. Możemy go stworzyć na nowo, działając wspólnie - słuchamy z przerażeniem nagrania na Instastory Kołakowskiej.