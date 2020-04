Hanna Lis apeluje, by Violi Kołakowskiej ODCIĘTO INTERNET! Celebrytka odpowiada: "Myślałam, że ma więcej oleju w głowie"

saa 1 godz. temu zgłoś do moderacji 310 20 Odpowiedz

Do ludzi którzy uważają, że wirusa nie ma lub że wcale nie jest taki niebezpieczny, bo przecież 80% przejdzie go bezobjawowo: tu nie chodzi tylko o was... te wszystkie zakazy, nakazy nie są wyssane z palca, po to żeby wam odebrać wolność. Chodzi o to, że służba zdrowia w każdym kraju jest niemal przeciążona, że brakuje lekarzy, pielęgniarek i sprzętu, że jak będziecie wychodzić z domu każdego dnia, organizować spotkania czy imprezy to roznosiła wirusa i zagrażacie ludziom mniej odpornym, których przez przeciążony system zdrowotny nie da się uratować.