Przyodziana w apaszkę Viola Kołakowska grzmi: "CHRONIĄCE WAS MASKI TO ILUZJA!" (FOTO)

Maski bawełniane, chusta, szalik nie chronią w ogóle… Robią to zmieniane bardzo często maski chirurgiczne czy antypyłowe, których nie mogą nosić na co dzień zdrowi ludzie, alergicy czy chorzy na astmę - informuje przyodziana w apaszkę partnerka Tomasza Karolaka i proponuje:

Zamiast maski, noś apaszki! Dostaję mnóstwo wiadomości, że dusicie się w maseczkach. Może ktoś weźmie to pod uwagę. To nie dla zdrowia, to dla kasy… Chroniące was maski to iluzja - czytamy.