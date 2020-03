Oburzona Marina o tłumach na warszawskich ulicach: "Jesteście egoistami. Błagam, opanujcie się!"

wk.. 6 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Moi drodzy, niedobrze mi się robi, kiedy czytam, że musicie wyjść z domu, bo nie możecie wytrzymać. Dla waszego zdrowia, że to tylko na spacer, że nie da się tak długo siedzieć w domu. I g... was obchodzi, że proszą was o pozostanie w domu lekarze ratujący życie chorym, że ostrzegają, tłumaczą. Wy wiecie lepiej!! I zabierzecie te wasze mądrości wkrótce do grobu i to byłoby ok! ale wkurza mnie, że przy okazji zgarniecie ze sobą mnóstwo niewinnych ludzi!! Dorośli ludzie nie są w stanie wysiedzieć kilkunastu dni w domu, bo dzieje im się krzywda!! Z powodu choroby nie wychodzę z domu od 4 lat!! Wcześniej byłam bardzo aktywna.I potrafię się dostosować do nowych warunków. I nie gadajcie głupot o zdrowiu psychicznym, bo śmiem twierdzić, że skoro nie rozumiecie prostych powodów konieczności pozostania w domu, to waszego zdrowia psychicznego już nie ma co pielęgnować!