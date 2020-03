Koronawirus w Polsce. Granice zamknięte do 13 kwietnia

dwddd 44 min. temu zgłoś do moderacji 137 12 Odpowiedz

zart z rtmi granicai, obcokrajowcy i tak nie walili do nas drzwiami i oknami, a teraz histerii powracających Polaków co pracowali na czarno i wracają by leczyć sie u nas za free! LOT do domu zwozi nam korona wirusa ze sie nie pozbieramy, wlochy to będzie Pikus przy tym