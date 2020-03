Koronawirus w Polsce. Rząd wprowadza ograniczenia w przemieszczaniu się

W związku z rozprzestrzeniającą się w błyskawicznym tempie pandemią rząd zmuszony jest podejmować szereg znaczących decyzji. 13 marca premier zadecydował o przywróceniu granic, a w zeszły piątek postanowił przedłużyć zamknięcie szkół aż do Wielkanocy i wprowadził stan epidemii.

Okazuje się, że to nie koniec obostrzeń. Podczas wtorkowej konferencji Mateusz Morawiecki zapowiedział kolejne ograniczenia.

Obserwujemy ciągle wzrost liczby zachorowań, jest on znaczący - mówił premier. Będziemy przedstawiać kolejne obostrzenia, które są konieczne.

Okazuje się, że chodzi między innymi o ograniczenia w podróżowaniu i gromadzeniu się:

Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się. Musimy ograniczać zgromadzenia do minimum. Dotyczy to również transportu zbiorowego - poinformował szef rządu, tłumacząc, że we wszystkich środkach komunikacji publicznej nie może być tłoku:

Dozwolona liczba osób w transporcie zbiorowym wyniesie połowę miejsc siedzących.

Po ulicach nie powinny natomiast poruszać się więcej niż dwie osoby (nie dotyczy to rodzin).

Będzie to dotyczyć każdego z nas. Ta decyzja jest niezbędna, by ograniczyć naszą aktywność. Wszystkie sprawy poza najbardziej niezbędnymi, jak wyjście do sklepu, do apteki, wyprowadzenia psa, odłóżmy - nawoływał Morawiecki.

Wszelkie przekraczanie norm może być zabójczo niebezpieczne - dodał od siebie obecny na konferencji minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski i zaapelował:

Ograniczajmy wychodzenie z domu do wyjść do pracy, sklepu czy w związku z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb. Bądźmy rozsądni i uratujmy swoje zdrowie i życie. Ograniczmy nasze wyjścia do minimum. Bardzo proszę, zostańmy w domu.