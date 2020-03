Koronawirus w Polsce. Premier ogłosił wprowadzenie STANU EPIDEMII. "Najbliższe dwa, trzy tygodnie muszą być tygodniami pełnej społecznej dyscypliny"

Broń biol 14 min. temu zgłoś do moderacji 5 8 Odpowiedz

Gospodarczo to właśnie Polska wyjdzie na plus w porównaniu do innych krajów. Bo zareagowała natychmiastowo. No może oprócz Wielkiej Brytanii bo to oni wypuścili koronę, dlatego niczego nie robią, nie zamykają szkół. Zauważ że we wszystkich krajach jest umieralność 4% a w UK 1% choć nic nie robią. Mają szczepionkę. A wirus wypuszczony by zniszczyć gospodarkę Unii europejskiej