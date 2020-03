Dorota Gardias pokazuje TŁUMY ludzi spacerujące ulicami Warszawy: "Co wy na to? Ja nie mam słów"

Kjb przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mieszkam w Anglii i muszę przyznać, że ludzie bardzo sobie wzięli do serca to "social distancing" itp. Na ulicach są pustki. Ostatnio poszłam do apteki, i jeśli ktoś szedł w moim kierunku, omijaliśmy się z daleka. Ludzie nawet wchodza na jezdnię z chodnika, żeby tylko nie przechodzić zbyt blisko innej osoby. Rząd obudził się późno, ale ludzie się starają. Z tym też, że tutaj już jest ponad 1000 śmierci, a w Polsce na razie 17. Ale nie ma co się ludzic, będziemy siedzieć w domu jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy, i każdy musi współgrać. Im szybciej ludzie to zrozumieja, tym lepiej.