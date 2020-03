Zmartwiona Marina szczerze o epidemii i rozłące z mężem: "W sercu strach, niepewność i totalna bezradność. Nasza rodzina nieprędko będzie w komplecie"

kjol 19 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

zastanawiam się po co rząd sprowadza tylu rodaków za granicy tam żyją tam zarabiają a jak strach to do polski czytam teraz że 305 na kwarantanie policja złapała powinny być kary ogromne reszta rodaków będzie musiała cierpieć przez takich idiotów mogli siedziedz tam i łazić wkurzam mnie to bardzo