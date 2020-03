Zakażony koronawirusem Idris Elba tłumaczy, dlaczego przebywa na kwarantannie z żoną: "Chciała być przy mnie. WKALKULOWALIŚMY RYZYKO"

Sabrina chciała zostać przy mnie i kocham ją za to nawet jeszcze bardziej. Zrobiłbym dla niej to samo. Kiedy na świecie dzieje się coś takiego, miłość jest wszystkim, co masz. Kim jestem, aby odrzucić wsparcie mojej żony? (...) Doszliśmy do wniosku, że jeśli ja to mam, to ona prawdopodobnie też, więc wkalkulowaliśmy ryzyko i postanowiliśmy być w tym razem - powiedział.