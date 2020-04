Edyta Górniak zastanawia się na Instagramie: "Może, zamiast czekać na szczepionkę, WARTO ZJEŚĆ KAWAŁEK MYDŁA?"

Magda 1 godz. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Poziom poczucia humoru komentujących jak i autorów tego tekstu jest równy zero. Serio myślicie że ona pisała to poważnie? To jest artykuł o niczym, obśmiewający i nawołujący do tego samego. A ludki zza komputera piszą tak jak im Pudelek zasugerował. Gdyby to był artykuł w stylu "o, jaki fajny żart", ludki zaraz by również zaczęli chwalić żart. Obecne pokolenie serio pozbawione jest samodzielnego myślenia.