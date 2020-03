TYLKO NA PUDELKU: Edyta Górniak spotyka się z Tomaszem Mazurkiewiczem? "Tomek podrzuca jej zakupy"

Podróżujący z powrotem do ojczyzny Polacy muszą obecnie liczyć się z tym, że w momencie przekroczenia granicy nałożony zostanie na nich obowiązkowej kwarantanny na okres 14 dni. Nawet gwiazdy, takie jak Edyta Górniak, która dopiero co wróciła ze Stanów Zjednoczonych, muszą stosować się do tego rozporządzenia. W przeciwnym razie grozi im grzywna w wysokości 30 tysięcy złotych.