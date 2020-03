Edyta Górniak wróciła do Polski! "Chciałam i musiałam być bliżej mojego dziecka i bliżej mojego kraju"

W efekcie tych postanowień tysiące przebywających na wakacjach za granicą Polaków od kilku dni próbuje dostać się do domu. Problemy z tym, by wrócić do ojczyzny, ma między innymi gwiazda M jak miłość. Serialowa Ula Mostowiak za pośrednictwem instagramowego profilu ochoczo relacjonuje każdy kolejny dzień z hotelowego pokoju w Bangkoku.