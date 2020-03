"Uwięziona" w Bangkoku Iga Krefft żali się na Instagramie: "Nie jestem typową celebrytką i nie mam tyle hajsu, żeby kupować kolejne bilety"

Wczoraj, jak się to wszystko okazało, to kolejna panika mnie ogarnęła. Jestem "kontrolfrikiem", więc takie sytuacje to dla mnie piekło. Jedyne co mnie ratuje, kiedy muszę sobie radzić z takimi nerwami, to wydurnianie się. Także nie dajcie się zmylić. Nagrywam durne filmiki na Insta, ale to, co wczoraj i dzisiaj po części też, przechodził ze mną Wiktor… Panikara jestem zawodowa… Naprawdę humor mnie trzyma przy życiu - zakończyła długi wywód Iga.