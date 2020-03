Edyta Górniak W CENTRUM TORNADA?: "Byłam i jestem nadal 1 milę od strefy zniszczeń"

O Edycie Górniak mówiło się ostatnio głównie w kontekście jej własnego reality show. W My Way 47-letnia diwa uczyła się prowadzić auto. Format na tyle przypadł do gustu widzom, że władze TVN zdecydowały o wyprodukowaniu kolejnego sezonu programu ze szlifującą jazdę samochodem wokalistką.