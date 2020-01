Edyta Górniak BOI SIĘ o los planety przez szalejące w Australii pożary. Za poruszający wpis dziękuje jej... chłopak Miley Cyrus

Hodowlane 13 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

W Polsce hodujemy 140 mln kur i kurczaków, ponad 5 mln krów i 11 mln świń. Wszystkie te zwierzęta codziennie wydalają kał i mocz, które stanowią zagrożenie dla środowiska. Szacuje się, że ilość odchodów wytwarzanych przez zwierzę stanowi średnio 7% jego masy ciała. Odchody składowane w zbiornikach przy fermach to źródło ok. 400 szkodliwych substancji, które przenikają do gleby, powietrza, spływają do rzek i jezior. Amoniak, metan, dwutlenek węgla, siarkowodór, związki organiczne i nieorganiczne o wysokiej uciążliwości zapachowej, wirusy i drobnoustroje chorobotwórcze, bakterie E. Coli i inne bakterie typu kałowego to tylko część z nich. Chów zwierząt produkuje więcej gazów cieplarnianych niż wszystkie formy transportu – samochody, pociągi, statki, samoloty – razem wzięte. Według danych ONZ transport odpowiada za 13% emisji gazów cieplarnianych, natomiast hodowla zwierząt za 18%. Przemysł hodowlany jest główną przyczyną wyniszczania Amazonii – co sekundę wycina się akr lasów deszczowych, będących płucami naszej planety, aby wypasać zwierzęta i hodować soję na paszę dla nich. Do wyprodukowania każdego produktu odzwierzęcego – mleka, mięsa, jaj – zużywane są pasza i woda, których zwierzę potrzebowało do życia. Świnie wypijają ok. 10 % masy swojego ciała na dobę. Tuczniki potrzebują od 4 do 10 litrów, a lochy karmiące nawet 40 litrów dziennie. Krowa mleczna „zużywa” od 50 do 120 litrów wody dziennie! Do produkcji jednego hamburgera zużywa się aż 2300 litrów wody, co można przyrównać do zużycia wody podczas codziennego prysznica przez 2 miesiące. Jednocześnie niedobory wody to problem globalny, który dotyka coraz większej liczby ludzi. Do wyprodukowania 1 kg mięsa potrzeba średnio ok. 13 kg paszy.