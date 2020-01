TYLKO NA PUDELKU: Powstanie kolejny sezon "My Way" z Edytą Górniak?! "Będzie nagrywany nie tylko w Polsce, ale i za granicą"

Skupiający się na próbach zdobycia prawa jazdy przez kapryśną Edytę Górniak program My Way był bez wątpienia jedną z największych niespodzianek jesiennej ramówki. Trwające zaledwie pół godziny odcinki przepełnione były łzami i niespodziewanymi dramatami. Format wyczerpał się co prawda wraz ze zdobyciem przez gwiazdę upragnionego dokumentu, jednak stacja nie ma zamiaru pozwolić Edzi odejść tak łatwo. Jak dowiedział się Pudelek, toczą się negocjacje dotyczące drugiego sezonu My Way.