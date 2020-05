Julia Wróblewska wyśmiewa teorie spiskowe i Edytę Górniak. "JEST SZUREM TYPOWYM"

W życiu nie spodziewalibyśmy się, że głosem rozsądku w takiej sytuacji wykaże się młoda aktorka, którą jeszcze jakiś czas temu ciężko było nazwać "rozsądną". Julia Wróblewska robiła wraz ze swoim nowym chłopakiem live na Instagramie i jeden z fanów zapytał ją, co są sądzi o ostatnim wywiadzie Edyty Górniak dla wrealu.pl. Piosenkarka przedstawiła w nim koronasceptyczne poglądy i dokonała coming outu jako antyszczepionkowiec.

W sensie, jak jak ja słyszę te teorie o 5G... Jak ktoś ma jakieś zastrzeżenia do 5G to włączcie sobie "Uwaga! Naukowy Bełkot" odcinek o 5G, bo to jest jakoś tysiąc razy mniejsze niż fale mikrofalowe, które w ogóle i tak wam nie robią krzywdy - wyznała.