Jolanta Pieńkowska opowiada o swoim ZWYCZAJNYM DNIU: pobudka o wpół do 9, spotkanie z trenerką personalną, nauka francuskiego...

W naszym zawodzie nie pracuje się od 9 do 16. Często, kiedy Państwo śpią, my już pracujemy albo kiedy Państwo są dawno po pracy i cieszą się wieczorem, my idziemy do pracy. Często środek dnia jest wolny, weekend pracujący, a święta to dni robocze. To dość proste i widoczne, więc nie wiem, po co ta złośliwość z Pani strony? Proszę pomyśleć o wyborze tzw. wolnego zawodu - zaproponował Hładki internautce krytykującej nadmiar wolnego czasu u Pieńkowskiej.