Jolanta Pieńkowska wróciła do "Dzień Dobry TVN" i zdradziła swoje marzenie: "CHCIAŁABYM POROZMAWIAĆ Z PAPIEŻEM"

Jolanta Pieńkowska rozpoczęła przygodę z TVN-em w 2006 r. Do 2014 r. współprowadziła "Dzień dobry TVN", a na antenie TVN Style była gospodynią "Miasta kobiet". We wrześniu 2014 r. przeszła do TVN24 BiS, a następnie całkowicie zniknęła ze stacji. Mimo to w TVN-ie wciąż o niej pamiętają. Na tyle, że nawet ostatnio zastanawiali się, czy nie ściągnąć Jolanty do odświeżonego "Miasta Kobiet".