TYLKO NA PUDELKU: TVN chce ściągnąć Pieńkowską do "Miasta Kobiet"?! "Jest osobą BARDZO CENIONĄ w stacji"

Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nasz informator donosi, że "stacja rozważa zaangażowanie do programu Jolanty Pieńkowskiej ".

Redakcji zależało, aby do programu pozyskać empatyczne, ciepłe i doświadczone osoby. Pojawiła się także propozycja, aby program docelowo był realizowany na żywo. Prawdopodobnie nie dojdzie to jednak do skutku - zdradza informator, dodając, że ekipa cieszy się, że do ich grona powróciła "cudowna Marzenka".