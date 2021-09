Beata K. ZATRZYMANA PRZEZ POLICJĘ! Miała prowadzić pod wpływem ALKOHOLU

hmmm przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

jak ją zobaczyłam na ściance bodajże na koncercie w Polsacie to sobie pomyślałam że ona ma chyba problem z alkoholem - wyginała się dziwnie i jej córka byłą zażenowana tym jej zachowaniem u ją upominała- a jeszcze jak powiedziano, że miała wyjść do dziennikarzy ale ostatecznie nie wyszła to moja myśl byłą jedna - nie nadawała się, narąbała się i jej nie pozwolono już wyjść. Było wiadomo że prędzej czy później złapią ją na tym jak przestanie kontrolować picie. Jak przeczytałam o piosenkarce to od razu o niej pomyślałam zanim doczytałam że to Beata K..