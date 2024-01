Beata Kawka nazwała Wiktora Zborowskiego "F***** zdradzającym żonę". Aktor REAGUJE

Psycholog spo... 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 7 Odpowiedz

Strażnicy moralności na pudelku w ilości hurtowej a tymczasem ponad 40% ludzi będących w stałym związku zdradza partnera. Wiele związków tak ma że mają otwartość w temacie se.su i jeśli obu stronom to pasuje to nikomu nic do tego. Niektórzy po prostu przymykają na to oko, inni wybaczają a inni trwają bo dzieci, kredyty, zobowiązania scalają bardziej niż wierność. Może to nie jest idealistyczne ale takie jest życie... Pani Kawka pewnie się zakochała i liczyła na to że zostanie kolejną żoną stąd teraz rozgoryczenie kiedy publicznie pokazuje się takie małżeństwo jako ideał bez skazy. Żal mi jej bo musi jej się naprawdę źle czytać takie peany o związku w którym była tą trzecią. Żal mi też rodziny Zborowskich bo nikt nie lubi jak im się upublicznia prywatne sprawy. Choć z drugiej strony wszelkie internetowe epatowanie idealnym życiem niesie takie ryzyko że ktoś trzeci zmiesza ten ideal z błotem bo jego perspektywa jest zupełnie inna.