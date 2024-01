Beata Kawka OSTRO o Wiktorze Zborowskim: "Fi*t zdradzający permanentnie swoją żonę. Łasy na MŁODE AKTORKI". Maria Winiarska zareagowała

Post zebrał sporo entuzjastycznych komentarzy, głównie od ich wspólnych przyjaciół z branży, jednak jedna z reakcji mocno "wyróżniła się" na tle pozostałych. Mowa o zaskakującej odpowiedzi aktorki Beaty Kawki słynącej przede wszystkim z roli mącicielki Dony w serialu "Samo Życie". W rzeczonym komentarzu Kawka podała w wątpliwość wiarygodność krystalicznie czystego wizerunku Zborowskiego w mediach, twierdząc, że aktor ma mieć problemy z dochowaniem wierności. Co więcej, dała do zrozumienia, że ojciec Zofii przed laty miał się do niej zalecać.

Och, ach! Nie pojmuję zachwytów. Bo to f**t zdradzający permanentnie swoją żonę. Łasy na młode aktorki, takie jak ja przed laty, na kabaretowych trasach. No chyba, że to przyjaciel zwierząt, to co innego - napisała.