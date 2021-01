Zofia Zborowska staje w obronie ojca: "Nie jest to człowiek, KTÓRY KŁAMIE"

Od wczoraj w Polsce numerem jeden bezapelacyjnie jest tzw. afera szczepionkowa. Na jaw wyszło bowiem, że szczepionki na COVID-19 nie trafiają wyłącznie do grupy "zero".

Miała być potrzebna i mądra akcja, a wyszło koszmarnie. (...) Ja nie czułem, że się gdzieś wpycham czy sobie coś załatwiam. (...) WUM wystosował takie zaproszenie do teatru do Kryśki Jandy i teatr to koordynował - mówił na antenie Polsat News.

Zawsze tak mówiła o równości, no to właśnie wychodzi - możemy przeczytać.

Znam mojego starego od 33 lat. I nie jest to człowiek, który kłamie i robi coś za plecami. Ja mu wierzę i będę go bronić, bo nigdy nie dał mi zwątpić w to, że jest człowiekiem honorowym. Wierzę w jego wersję. Wy nie musicie i macie do tego absolutnie prawo. Tak jak ja mam prawo chronić siebie przed hejtem i zamknąć konto - tłumaczy, by następnie odnieść się do zarzutów, iż każde słowo rzekomej krytyki traktuje jako hejt: