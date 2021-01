Edward Miszczak tłumaczy się z przyjęcia szczepionki poza kolejką: "To miała być część akcji promocyjnej"

ann 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

mam dosyc tej propagandy przeciw opozycji i TVN. ludzie wszystko rozdmuchają i zawsze ze wszystkiego wyciągną wnioski że PIS jest najlepszy a opozycja zła. to miała być akcja promocyjna szczepien. i to tylko pare osób, a jest wiele milionów dawek dostepnych, takze to bez znaczenia w ogóle! jakos pudelek nie napisał o polityku PIS ktory zaszczepił sie poza kolejnością i sie pochwalil, a ilu jest takich z PIS co sie zaszczepili ale milczą?