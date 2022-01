Beata Kozidrak i jej wieczór marzeń: teatr, znajomi i SZAMPAN w kieliszkach (ZDJĘCIA)

obserwator 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ale sensacja. Była w teatrze ( a co nie wolno). Piła lampkę wina w teatralnym bufecie w czasie przerwy. Ale sensacja. Sensacja to jest z tego artykułu. Jak pismak nie ma o czym pisać to podgląda ludzi. Taki Wąsik z prokuratury. Jak to mówią masz sprawę napisz do nos.