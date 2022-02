Beata Kozidrak żegna Witolda Paszta: "Jest mi STRASZNIE SMUTNO. PŁACZĘ..."

Sense 15 min. temu zgłoś do moderacji 25 2 Odpowiedz

Nie ma żadnej pomocy ze strony lekarze, boli cię, a oni olewają wszystko. U mnie w pracy chłop się przekręcił, bo zlekceważył go lekarz rodzinny. Dwa tygodnie temu był chory na COVID-19, w poniedziałek poszedł do lekarza, bo bolało go w klatce piersiowej. Ten powiedział, że to pozostałości po COVIDzie, nie zrobił nawet EKG i nie dał nawet zwolnienia. W środę telefon od jego żony - w nocy zmarł na zawał.