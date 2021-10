Beata Pasik, skazana na 25 lat za rzekome morderstwo w butiku Ultimo, WYSZŁA Z WIĘZIENIA! "Nie jestem mordercą!"

Niedawno cała Polska żyła sprawą niesłusznie skazanego Tomasza Komendy. Mężczyzna został oskarżony o gwałt i morderstwo 15-latki, do którego miało dojść podczas nocy sylwestrowej w 1996 roku. Wyrokiem sądu Tomasz otrzymał karę w wysokości 25 lat pozbawienia wolności. Przez cały pobyt w więzieniu był torturowany psychicznie oraz fizycznie, co pchnęło go do trzech prób samobójczych. Dopiero 18 lat później w efekcie ponownie wszczętego śledztwa Komenda został uniewinniony i wyszedł na wolność, otrzymując 12 milionów złotych odszkodowania.