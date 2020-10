Skazany w sprawie zbrodni miłoszyckiej Norbert Basiura WYSZEDŁ NA WOLNOŚĆ! "Jestem niewinny. Nie mam nic do ukrycia"

Dlaczego 27 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

Myślę, że rodzice tej biednej dziewczyny każdego dnia żałują, że ją puscili na tego Sylwestra. Jak śmiecie im to wyrzucać, czy to umniejsza ciężar tej zbrodni?! Dziewczyna została zgwałcona i zamordowana przez co najmniej trzech zwyroli. Mogło się to przytrafić każdej innej dziewczynie w tej remizie. Dogorywajac Małgosia wolała swoją mamę. Nie wyobrażam sobie bólu tych ludzi. Komendzie jasne nikt nie zwróci 18 lat, ale co z Małgosia? Skupmy się na niej, na tym żeby sprawiedliwości stało się zadość.