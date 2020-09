ZAKOCHANY Tomasz Komenda rozpływa się nad narzeczoną w kolejnym wywiadzie: "Moja pierwsza i OSTATNIA miłość"

Lili 1 godz. temu zgłoś do moderacji 281 2 Odpowiedz

Bierzmy poprawkę na to, że Tomasz po 18 latach w kiciu jest jak dziecko we mgle, takie duże dziecko, które nie zdaje sobie sprawy z tego jak dziś działają media. Oświadczył się publicznie, bo wydaje mu się to "fajne', nie ma świadomości, że lepiej unikać niektórych pułapek, że wyskakiwanie z każdej lodówki jeszcze wyjdzie mu bokiem. On powinien mieć doradcę finansowego, psychologa, regularną terapię, bez tego będzie popełniał błąd za błędem. Świat się zmienił przez te 18 lat.