Beata Pawlikowska opowiada o życiu na KWARANTANNIE: " Kiedy jestem wolna od strachu, mam silniejszy układ odpornościowy

Newsroom: Kuba Strzyczkowski ma nadzieję, że pani prezes słucha Trójki

Wierzę w to że coś takiego jak Karma istnieje i mam nadzieję, że Bóg, Siła Wyższa nie dopuści do tego by osoba tak pozytywna jak Pani, która życie tak wielu osób zmieniła, odczarowała na lepsze, doświadczała choroby lub innej negatywnej siły. Jestem głęboko przekonany o tym, że wszystko będzie dobrze - na FB Pawlikowskiej pojawiły się uduchowione listy wielbicieli Beaty i jej pozytywnego myślenia.

Jestem wdzięczna za wszystko, co przyniesie życie. Według mnie nie istnieją „negatywne siły”, jak pan to nazwał. Każda siła jest neutralna, każde zdarzenie jest neutralne, a to co nadaje im barwy, to moja interpretacja. Ja podjęłam już dawno wewnętrzne postanowienie, że we wszystkim jestem w stanie znaleźć dobre strony. Niezależnie od tego co się zdarzy, wiem, że życie przynosi mi tylko takie doświadczenia, które mają nauczyć mnie czegoś ważnego albo zrozumieć coś, co pomoże mi być lepszym człowiekiem.