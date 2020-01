Beata Pawlikowska wyraża wdzięczność dla Cejrowskiego: "Dzięki rozstaniu mogłam poznać i zrozumieć siebie"

Sss 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Myślę, że jej już nie kocham i ona mnie nie kocha. Co mogę zrobić? – Kochaj ją. – Mówiłem, że nie czuję już miłości. – Kochaj ją. – Nie rozumiesz, nie czuję już do niej miłości. – Kochaj ją zatem. Jeśli nie czujesz miłości, tym bardziej ją kochaj. – A jak można kochać, kiedy się nie kocha? – Przyjacielu, KOCHAĆ to CZASOWNIK . MIŁOŚĆ to uczucie, to OWOC TEGO CZASOWNIKA . Zatem kochaj ją. Służ jej. Poświęcaj się. Słuchaj jej. Współczuj. Doceniaj. Utwierdzaj ją. Czy jesteś gotów to robić?” S. Covey