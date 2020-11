Beata Pawlikowska radzi kobietom, jak nie urodzić zdeformowanego dziecka: "Ruch, zdrowe pożywienie, sen, medytacja, MODLITWA"

Frania 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Ona ma rację kobiety zachodzą w ciążę nagle odstawiają palenie i alkohol, a latami wszystko się odkłada w organizmie, odbija się to na dziecku geny ulegają zmianie rowniez od takich nawyków. Do tego siedzący tryb życia, brak ćwiczeń, popatrzmy na Warszawę, tam niema zdrowej żywności jest chemia co dzień, ludzie zazwyczaj mieszkają w bloku, gonitwa, wszystko pryskane, skąd mają brać zdrowa żywność?. To wszystko rokuje na przyszłość i mamy co mamy.