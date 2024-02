Beata Pawlikowska ROZSTAŁA SIĘ z narzeczonym! "Pierwszy raz od siedmiu lat spędzam walentynki jako singielka" (FOTO)

Szafir, bo jest niebieski jak nasze oczy, jak niebo i ocean. Brylanty, bo mają w sobie światło. Ale tak naprawdę to my mamy światło w sobie. Czy myślicie, że powiedziałam "tak"? #takczynie #dobrepytanie #zaręczeni #cozadzień #BeataPawlikowska #DannyMurdock - napisała wówczas pod wspólnym selfie z ukochanym.

Beata Pawlikowska jest singielką. Rozstała się z narzeczonym

Co zrobić kiedy we wspólnej drodze pojawiają się fundamentalne różnice w spojrzeniu na życie i świat? Czasem można je pogodzić, ale czasem może zdarzyć się tak, że mimo najlepszych chęci nie ma miejsca na kompromis. Masz wtedy do wyboru: milczeć i skrycie cierpieć z lęku przed rozstaniem, albo życzliwie i otwarcie odważyć się poruszyć trudne tematy, doprowadzić tę rozmowę do końca, wyciągnąć wnioski i w porozumieniu z partnerem podjąć decyzję co dalej. Byłam szczęśliwa w związku. Teraz jestem znów szczęśliwym singlem. Na zdjęciu: pod wodospadem Athirapilly w południowo-zachodnich Indiach - kwituje pod radosnym zdjęciem z rozwianymi włosami.