Beata Sadowska mówi o mobbingu w TVN: "Wiedziałam, że MUSZĘ SIEBIE OCHRONIĆ". Interweniował nawet Mariusz Walter

Beata Sadowska otwarcie o mobbingu

Trafiłam do "Faktów" na początku i to nie było łatwe dla młodej dziewczyny . To było bardzo trudne - i chociaż wiedziałam, że mogę w tych "Faktach" zrobić karierę - tam była strasznie ciężka atmosfera, nawet nie dla kobiety, dla dziewczyny jeszcze - miałam 21 lat i czułam ten oddech facetów na plecach - mówiła Mołek.

Beata Sadowska nie wiedziała o swoim zwolnieniu z TVP?! "Ja się o tym dowiedziałam z mediów"

Najzabawniejsze było to, że nie wystąpiłam w reklamie. Byłam ambasadorką marki samochodowej i kogoś to zabolało [...]. To już było tak naciągnięte. Nawet odmówiłam kontraktu gwiazdorskiego w telewizji. [...] Ja się o tym dowiedziałam z mediów, rozumiesz? Nawet nikt do mnie nie zadzwonił, że jestem zawieszona. Nie wiadomo, na ile. Wtedy prowadziłam "Pytanie na śniadanie". Ja tak to czytam i sobie myślę... ale o co chodzi? Nic nie rozumiem. [...] Wakacje, morze, skakanie do wody i nagle... bum! Dzień dobry, jest pani zawieszona - wspominała w rozmowie z Magdą Mołek.