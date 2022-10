Monika Richardson też była OFIARĄ MOBBINGU w Grupie TVN?! "Mówili, że NIKT MNIE NIE LUBI"

Pewnego dnia, jakimś cudem, nagranie fragmentu programu publicystycznego, który prowadziłam (...) trafił jako donos do mediów plotkarskich. Temat programu: seks po 40-stce. Trzeba było się natrudzić, żeby akurat ten fragment wieczornego programu na żywo nagrać i wysłać gdzie trzeba, ale oczywiście pan producent, kolega pani dyrektor, wszystkiego się wyparł. Od tego czasu zostałam dla całej Polski tą, która "robiła to rano" .

Pewnego wieczora naszą gościnią miała być Dominika Wielowieyska z "Gazety Wyborczej". Scenariusz dostałam poprzedniego dnia, razem z mapkami. Była tam np. mapka z małymi penisami naniesionymi na obrysy krajów europejskich. Pytanie do Dominiki miało brzmieć: Którzy Europejczycy mają największe fi*ty (o, pardon, penisy) i o czym to świadczy. Zalała mnie fala zażenowania. Zadzwoniłam do pana producenta, a że nie było pola do dyskusji, odeszłam ze skutkiem natychmiastowym.