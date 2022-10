TVN ODPOWIADA Annie Wendzikowskiej! "Przytoczone przez Ciebie sytuacje nie powinny były się nigdy zdarzyć"

Viki 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Takiej złej baletnicy przeszkodzi i rąbek spódnicy . Tak zawsze jest gdy ktoś nad sobą się użala !!!! Był mobbing to mogła zwinąć żagle i przejść do konkurencji - tylko pytanie kto chciałby taka miernotę ? Przerabiałam to osobiście - w firmie do której poszłam pracować z nastawieniem na realizacje zadań jak zaczęły się naciski „podziękowałam” i znając swoją wartość poszłam tam gdzie ludzie pracowali, a nie ze się wzajemnie gnębili . Trochę odwagi i wiary we własne „ja” i kręgosłup moralny jest nie do złamania ! Polecam