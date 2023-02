Beata Ścibakówna i Helena Englert też wybrały się na spektakl z Julią Wieniawą (ZDJĘCIA)

Capella 21 min. temu zgłoś do moderacji 17 8 Odpowiedz

Ścibakówna, w przeciwieństwie do córki, była w młodośc bardzo atrakcyjną kobietą - długowłosa blondynka, seksowna, zgrabna, z temperamentem i poczuciem humoru, a też wielkiej kariery nie zrobiła, jeśli grała, to głównie w serialikach. Jest niby w zespole Teatru Narodowego, ale też raczej bez spektakularnych sukcesów i pamiętnych kreacji. Skoro jej, przy takich warunkach i mężu dyrektorze się nie udało, to córce będzie jeszcze trudniej.