Helena Englert zaczepnie o robieniu kariery NA NAZWISKU: "Jestem świadoma swojego przywileju!" (WIDEO)

Nic a nic 13 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Pani Helena! Proszę pracować tylko na swoje konto. Z ROZUMEM! Jest Pani córką sławnych rodziców to nie otwiera w obecnych czasach drzwi do kariery. Dźwiganie się na plecach ojca to w tych czasach to błąd.. Proszę wyrobić sobie markę nawet pod pseudonimem. Pozdrawiam serdecznie.