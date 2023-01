Maria Sadowska przekonuje, że nie wiedziała, czyim dzieckiem jest Helena Englert... Wierzycie?

Helena Englert jakiś czas temu zamarzyła sobie o studiach aktorskich w Stanach Zjednoczonych. Ukochani rodzice Jan Englert i Beata Ścibakówna postanowili spełnić to marzenie i wysłali córkę na New York University Tisch School of the Arts. Mimo że edukacja nie należała do najtańszych (300 tysięcy złotych rocznie), to aktorka para zagrała między innymi w "Dziewczynach z Dubaju", by uzbierać potrzebne fundusze. Amerykański sen nie potrwał jednak zbyt długo, bo Helena po niespełna dwóch latach postanowiła wrócić do Warszawy. Córka Englerta mogła liczyć jednak na ciepłe przywitanie, bo wspierający rodzice zatroszczyli się również o gniazdko dla aspirującej aktorki i sprezentowali jej mieszkanie.