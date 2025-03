Wyposażona w torebkę za 4 tysiące Beata Ścibakówna ZNÓW parkuje na zakazie. Spieszyło jej się do jubilera...

Pracuję w centrum,przez okna widzę co się dzieje. Biedniejsi nie wjeżdżają,klasa średnia dostaje mandaty a ci co jezdżą naprawdę furami-widać,że bogaci to nawet straż nie zwraca na nich uwagi. Serio. Nie jeden raz widzę kiedy się zatrzymują. Zero sprawiedliwości.Wiecie po co była potrzebna strefa czystego powietrza? Bo miasto ma być dla bogatych. Przykre,ale prawdziwe :-(