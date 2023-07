Beata Szydło działa w polityce, ale szkoliła się w zupełnie innej dziedzinie. Nie uwierzycie, jakie ma wykształcenie

Karolina 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jestem na urlopie, ale jestem nieszczęśliwa. Zapytanie się dlaczego? Bo nie widzę się z moim kierownikiem, z którym mam romans. Łączy nas co prawda tylko namiętny ostry seks, ale chyba chcę więcej. Co prawda oboje mamy partnerów. Ja mam 31, on 48 lat. Jeszcze dzisiaj zadzwonił i powiedział, że ciągle o mnie myśli i jest gotowy na rozwód że swoją żoną. Ale ja tak naprawdę nie wiem, czy pakować się w ten związek. Partner mi powiedział, że mogę się spotykać z kim chce, ponieważ on nienawidzi seksu i to go nie pociąga. W dodatku dobrze zarabia. Ale myślę że miłość do Piotra jest silniejsza.