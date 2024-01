Beata Szydło w TV Republika uderza w Szymona Hołownię: "Parlament to nie miejsce na SHOW"

Alf 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Masz 60 lat odejdz na emeryturę a komfort za waszych rządów to miały wasze portfele a co słychać u synusia ,,bogobojnego” ,za waszych rządów to oprócz was nikt nie mógł się wypowiadać bo paniusia wyłączała mikrofon a w ogóle nie było obrad w tv odstawieni od koryta trudno się pogodzić