Beata Szydło dodała wpis uderzający w opozycję. Twitter podważył jej słowa i dodał do nich ADNOTACJĘ. Już jest odpowiedź (FOTO)

btutut 38 min. temu zgłoś do moderacji 82 5 Odpowiedz

PiS głosował przeciw każdemu kandydatowi na vicemarszałka poza Konfą i to było ok, ale gdy inni głosują przeciwko ich kandydatce to już narusza standardy demokracji - jak zwykle PiS i ich żelazna logika: my łamiemy zasady i jest ok, Wy jak robicie to samo to już skandal.