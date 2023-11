Dominika Chorosińska krzyczała do Szymona Hołowni "Masz talent". Marszałek Sejmu ODPOWIEDZIAŁ

Teodor 2 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Tak. To ta co mężowi dziecko z kochankiem urodziła i on to dziecko wychowuje straszna pani poseł nie wyszło ci aktoreczko to przykleiłaś się do PISu Pan Hołownia to ma swoją partię jest człowiekiem inteligentnym i poradzi sobie