Szymon Hołownia został marszałkiem Sejmu. Zestawiliśmy jego NOWĄ PENSJĘ z zarobkami z "Mam talent". Ile wpłynie na jego konto?

Szymon Hołownia jeszcze do niedawna większości Polaków znany był głównie za sprawą występów w telewizji. Niegdysiejszy prezenter przez przeszło 12 lat spełniał się jako prowadzący "Mam talent" w duecie z Marcinem Prokopem, pojawiał się także m.in. na antenie stacji Religia TV, której był nawet dyrektorem. Z czasem Hołownia postanowił porzucić karierę telewizyjną i rozpoczął przygodę ze światem polityki. W 2020 roku były gwiazdor TVN kandydował na prezydenta i ostatecznie zdobył ponad 13 proc. głosów - większe poparcie uzyskali wówczas jedynie Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Trzy lata później Hołownia wystartował zaś w wyborach do Sejmu.

Lider Polski 2050 stanął na czele Trzeciej Drogi wraz z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a ich kampania zakończyła się sporym sukcesem. Ugrupowanie zdobyło bowiem 14,4 procent głosów, a co za tym idzie, 65 mandatów - stając się tym samym trzecią siłą w Sejmie.

Szymon Hołownia nowym marszałkiem Sejmu. Wiadomo, ile zarobi

Według podpisanej kilka dni temu umowy międzykoalicyjnej Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą i Lewicą, Hołownia będzie piastował urząd marszałka do listopada 2025 roku. Później na stanowisku zastąpi go zaś Włodzimierz Czarzasty. Jeszcze zanim lider Polski 2050 został oficjalnie wybrany na marszałka, "Fakt" postanowił przyjrzeć się zarobkom na tym stanowisku. Wygląda na to, że Hołownia nie będzie raczej narzekał na wysokość wynagrodzenia.